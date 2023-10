Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato a Tuttosport della stagione rossonera e del prossimo match contro la Juve

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato a Tuttosport della stagione rossonera e del prossimo match contro la Juve.

JUVE – «Ci abbiamo giocato contro nel pre-stagione, grande squadra e buoni giocatori. Le toglierei Vlahovic, se potessi, ma anche Kean. E a centrocampo sono bravi, ho affrontato Rabiot e McKennie. Hanno qualità, ma pure noi… Abbiamo molta fiducia».

CHAMPIONS E CALENDARIO – «Mercoledì il Psg e domenica prossima il Napoli. È uno dei momenti più importanti dell’annata. Ci servono soprattutto i 3 punti in Europa. La Champions è un altro sogno, sono al Milan per questo. Vogliamo arrivare il più lontano possibile».

SCUDETTO – «Vincerlo per ottenere la seconda stella del club, so quanto sia importante per la società e per i tifosi. Sarebbe bellissimo avere un ruolo in questa stagione».

CONTINUA SU MILANNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG