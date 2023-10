Al-Ahli e Al-Ittihad starebbero preparando una maxi offerta per portare José Mourinho in Arabia Saudita la prossima estate. Sullo sfondo il Real Madrid

José Mourinho e la Roma, a meno di clamorosi colpi di scena, non rinnoveranno il loro matrimonio alla fine di questa stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Al-Ahli e Al-Ittihad starebbero preparando una maxi offerta per portare il portoghese in Arabia Saudita la prossima estate.

Sullo sfondo ci sarebbe anche l’ipotesi di un ritorno al Real Madrid, in caso Carlo Ancelotti lasci i Blancos al termine del campionato per diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile.

