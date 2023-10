Marco Sportiello, secondo portiere del Milan, ieri ha rimediato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro

Marco Sportiello, secondo portiere del Milan, ieri ha rimediato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e sarà indisponibile per il match contro la Juventus in cui non ci sarà anche Mike Maignan per squalifica.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri sono in attesa del nuovo controllo da effettuare tra 10 giorni e il rischio è che lo stop duri fino a gennaio.

