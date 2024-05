Il rinnovo di Maignan appare davvero molto complicato. Il Milan si cautela e monitora cinque profili. Ecco i nomi sul taccuino rossonero.

Il prossimo mercato rossonero sarà incentrato anche sul tema rinnovi. In casa Milan ci sono almeno due situazioni spinose: Theo e Maignan. I due francesi sono tra i pilastri dell’attuale rosa ma, avendo un contratto in scadenza nel 2026, la loro permanenza è tutt’altro che scontata. Su di loro si segnalano infatti forti interessi da alcune big europee che, nei prossimi mesi, potrebbero far vacillare la loro voglia di Milan. In particolare la situazione di Maignan è quella che sta creando più allarme in quanto appare davvero un possibile accordo sul rinnovo.

Mike Maignan

La situazione Maignan

Il francese vorrebbe un significativo aumento di stipendio. Attualmente Maignan percepisce 2,6 milioni e vorrebbe che il suo stipendio venisse equiparato a quello di Leao che, tra parte fissa e bonus, sfiora i 7 milioni di euro. In quel di Via Aldo Rossi sono in corso valutazioni molto attente in merito al futuro di Maignan. Il valore del numero uno francese, insidiato da top club europei è indiscutibile, altrettanto però una tenuta fisica non sempre brillante. In maglia rossonera ha infatti saltato per infortunio ben 40 partite, più di un intero campionato e non è affatto poco.

Le alternative

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato dinanzi all’evenienza di cessione del proprio numero uno. Il Club di Via Aldo Rossi per una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni potrebbe capitolare e lasciar partire il proprio numero uno ma, al contempo, già monitoria cinque profili che potrebbero sostituire il francese. Sul giocatore si segnalano gli interessi di Bayern Monaco e Chelsea. Con la regia di Mendes, la squadra mercato rossonera potrebbero mettere le mani su Diogo Costa del Porto che per liberarlo chiede 45 milioni. Altri profili, ugualmente di rilievo porterebbero il nome di Aaron Ramsdale dell’Arsenale e a Guglielmo Vicario, del Tottenham. La lista dei papabili comprenderebbe anche Michele Di Gregorio del Monza, sul quale però è doveroso segnalare che, da quanto trapela, ci sia la Juventus in pole, e Marco Carnesecchi dell’Atalanta.

L’articolo Milan, rinnovo Maignan in salita: si valutano 5 profili proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG