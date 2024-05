Kalulu e Simic sarebbero stati, oltre che a Guirassy, i protagonisti dell’incontro avvenuto a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e quelli dello Stoccarda.

La mattina in Casa Milan è stata decisamente “agitata”. Come vi abbiamo documentato infatti c’è stato un summit di mercato tra i dirigenti rossoneri con quelli dello Stoccarda, a tema mercato. Verosimilmente il centro focale dell’incontro è stato Guirassy, l’attaccante guineano è infatti balzato in testa alle preferenze del Club per rinforzare l’attacco. Da quanto trapela però, l’oggetto del contendere non sarebbe stato solo lui.

Moise Kean-Pierre Kalulu

Kalulu e Simic allo Stoccarda

Da ciò che trapela il summit di mercato avvenuto tra dirigenti del Milan e dello Stoccarda avrebbe avuto come protagonisti anche Kalulu e Simic. I due difensori rossoneri sarebbero infatti molto apprezzati dal club tedesco che ne avrebbe chiesto precise informazioni al Milan. A dare la notizia è calciomercato.com’ che aggiunge anche che, al momento, sarebbero solo indiscrezioni e nulla di più concreto.

La decisione del Milan

Del possibile addio di Kalulu al termine della stagione se ne parla in realtà da tempo, anche per via di una tenuta atletica non perfetta avuta dal francese in stagione. Evidentemente il Milan prenderebbe in considerazione l’idea di vendere il proprio difensore solito al cospetto di un’offerta importante e congrua che, verosimilmente, sia compresa tra i 20 e i 30 milioni. Discorso differente per il giovane croato, per cui il Milan difficilmente potrà ascoltare offerte in quanto ha deciso di puntare con decisone sulla sua crescita. Le prossime settimane, in tal senso, saranno decisive per avere un quadro più chiaro della situazione.

