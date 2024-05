Davide Calabria potrebbe non rinnovare con il Milan che, a sua volta, si cautela prendendo in esame due profili come possibili sostituti.

Il mercato del Milan, come detto più volte, si articolerà anche in funzione dei rinnovi contrattuali. Oltre alle situazioni riguardanti Theo e Maignan, ben note, il Club di Via Aldo Rossi deve fronteggiare anche la problematica legata a Davide Calabria. Da tempo infatti le parti stanno cercando di trovare un’intesa che però tarda ad arrivare. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha parlato della vicenda sul proprio canale Youtube, svelando anche i piani della società per rimpiazzarlo. Due nomi su tutti potrebbero fare al caso dei rossoneri.

Davide Calabria

Il punto sulla trattativa

Davide Calabria e il Milan, nelle scorse settimane, avrebbero tentato un accordo sul rinnovo senza però raggiungere un’intesa. La ragione che starebbe frenando la trattativa sarebbe la volontà del Milan di estendere il contratto al terzino – attualmente in scadenza nel 2025 – per altri due anni, fino a giugno 2027, senza però ritoccare la voce stipendio. Calabria percepisce in rossonero 2 milioni netti a stagione.

Le alternative a Calabria

Il Milan vorrebbe continuare a puntare su Calabria ma alle proprie condizioni, diversamente potrebbe decidere di virare verso altre soluzioni. Tra queste – riporta Fabrizio Romano – ci potrebbero essere Emerson Royal e Tiago Santos. Il primo lascerà con ogni probabilità il Tottenham intenzionato a effettuare una rivoluzione tecnica. Il secondo invece, classe 2002, potrebbe essere una scelta funzionale all’arrivo di Fonseca sulla panchina del Milan, continuando così il rapporto professionale già in essere nel Lilla.

L’articolo Milan, rinnovo Calabria in stallo: due profili per sostituirlo proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG