Ci siamo, il momento della svolta in casa Milan è più vicino che mai. Il nome del nuovo tecnico è ben chiaro ormai nella testa dei dirigenti rossoneri ma, prima di renderlo ufficiale, occorrerà risolvere formalmente il contratto che lega Stefano Pioli al Club di Via Aldo Rossi ancora per una stagione. La notizia che circola negli ultimi minuti è che il Milan abbia comunicato a Stefano Pioli il suo esonero.

Sabato 25 maggio contro la Salernitana sarà l’ultima partita sulla panchina rossonera di Stefano Pioli. Nulla di nuovo ma, da quanto trapela, l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Proprio in queste ore il Milan ha trattato la risoluzione del contratto dell’allenatore emiliano con i suoi legali. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il Club di Via Aldo Rossi avrebbe comunicato a Stefano Pioli il suo esonero.

Il Milan ha comunicato l’esonero a Stefano Pioli. Si chiude l’esperienza quinquennale in rossonero del tecnico emiliano @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) May 22, 2024

Pioli saluta il Milan

Il ciclo di Pioli è giunto al termine. Il divorzio era annunciato ma assume ora caratteri ufficiali. Sabato varcherà per l’ultima volta i cancelli di San Siro come allenatore del Milan. Per quanto riguarda i dettagli e l’ufficialità occorre attendere ancora. Da quanto trapela il tecnico continuerà a percepire lo stipendio previsto dal suo ultimo anno di contratto con il Milan fino a quando non troverà un’altra squadra. Su di lui si sono segnalati gli interessi del Napoli ma non solo, anche l’Atalanta qualora perdesse Gasperini potrebbe farci un pensierino. Resta viva anche l’ipotesi estera.

