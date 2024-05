Arriva una bomba di mercato dal Portogallo che parlerebbe della possibile nascita di una trattativa tra il numero 10 rossonero ed il club arabo.

I tifosi del Milan stamattina sono scossi da una voce di mercato clamorosa proveniente da O Jogo: l’Al-Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta a 3 cifre per cercare di accaparrarsi Rafa Leao.

L’ultimo rinnovo

Rafael Leao, 24 anni, è considerato uno dei migliori prospetti della Serie A grazie alla sua velocità ed alla sua tecnica anche se gli viene contestata la scarsa continuità sia in stagione che nell’arco della singola partita. Il portoghese è l’uomo immagine del Milan e uno dei giocatori più importanti del club, ha rinnovato a maggio dell’anno scorso fino al 2028 e percepisce uno stipendio di 5 milioni a stagione più bonus. Il suo contratto prevede però anche una clausola rescissoria di 175 milioni di euro.

Clamorosa indiscrezione

Il quotidiano lusitano sostiene che il club arabo non voglia arrivare a pagare tale cifra ma che comunque sia disposto a superare quota 100: si tratta di una cifra molto importante che il Milan potrebbe anche valutare. Potrebbe, per certi versi, essere più difficile convincere il portoghese a lasciare il calcio europeo che il club rossonero a prendere in considerazione la possibilità di privarsi del suo leader tecnico. L’Al-Hilal è guidato da Jorge Jesus che ha lanciato Leao allo Sporting CP mentre, per quel che riguarda la trattativa, ci sarebbero già stati contatti tra il padre di Leao, il figlio ne è quindi al corrente, e l’intermediario Mario Rui Correia.

L’articolo L’Al-Hilal piomba su Rafael Leao: il padre del portoghese tesse la trama insieme ad un intermediario proviene da Notizie Milan.

