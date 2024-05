Il profilo del portoghese che in Italia ha già allenato la Roma ha convinto tutti i dirigenti rossoneri dopo la brutta vicenda Lopetegui.

Il prossimo allenatore del Milan dovrebbe essere Paulo Fonseca: secondo Tuttosport il portoghese è molto avvantaggiato sulla concorrenza che in questo momento è capeggiata da Mark Van Bommel dell’Anversa.

Profilo che non scalda

I tifosi si aspettavano che la società valutasse allenatori sulla carta più in voga rispetto ai nomi circolati: si pensa che l’accoglienza a Fonseca non sarà brutta come quella che sarebbe stata riservata a Julen Lopetegui ma neanche così bella. L’ex Roma dovrà studiare una strategia comunicativa ad hoc per limitare quantomeno gli effetti di una possibile contestazione ancor prima di cominciare.

Milan tifosi

Imprese da compiere

Secondo il quotidiano piemontese infatti ci sarebbero 3 problematiche con cui fare i conti: Fonseca dovrà innanzitutto sconfiggere lo scetticismo che lo accompagna e per farlo potrebbe essere necessario iniziare subito a mille all’ora la stagione. Si dovrà poi evitare che i problemi fisici attanaglino la rosa come avvenuto abbastanza spesso nell’era Pioli. Infine, il portoghese dovrà lavorare molto per migliorare tutta la fase difensiva della squadra: compiti insomma per nulla facile, il tecnico sarà all’altezza

Prossime mosse

Nel frattempo Tuttosport smentisce che sia già stato comunicato a Pioli l’esonero anche se il parmense sa benissimo che la sua esperienza sulla panchina rossonera finirà sabato sera. Resta da capire se ci sarà un esonero oppure una rescissione con buonuscita: il suo contratto e quelli dei membri del suo staff pesano sulle casse rossonere per un totale di 11 milioni di euro

