Milan-Roma, emergenza infortuni a Milanello: Fonseca prepara una mossa a sorpresa

In previsione dell’importante incontro di domenica prossima contro la Roma, il Milan si prepara affrontando una serie di sfide non indifferenti date dalle assenze per infortunio di alcuni dei suoi giocatori chiave.

Questo scenario costringe il mister rossonero, Paulo Fonseca, a cercare nuove soluzioni e, da quel che trapela, il mister rossonero avrebbe in mente una soluzione inaspettata e davvero sorprendente per affrontare al meglio la Roma.

Il valore del match contro la Roma e le mosse a sorpresa di Fonseca

Il Milan, dopo aver sconfitto il Verona e approfittato della concomitante sconfitta della Fiorentina ad opera dell’Udinese, si ritrova a ridosso della zona Champions. Nonostante gli otto punti di distacco dalla Lazio e una partita da recuperare rispetto ai biancocelesti, la squadra rossonera vede nel prossimo match contro la Roma un’opportunità fondamentale per ridurre ulteriormente il divario e continuare a lottare per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. Fonseca, in vista del big match di domenica, prepara una mossa sorprendente.

Emergenza infortuni a Milanello, Fonseca prepara la mossa a sorpresa

Un elemento di preoccupazione per Fonseca è rappresentato dall’incertezza sulla disponibilità di Rafael Leao, in dubbio per la Supercoppa Italiana a causa di un problema muscolare. A sostituire l’attaccante, in assenza di Pulisic dal primo minuto, potrebbe ancora una volta essere chiamato Alex Jimenez, già previsto come titolare sulla fascia sinistra al posto di Hernandez. Un ulteriore segnale positivo per il Milan è il rientro in gruppo di Ismael Bennacer, assente da settembre a causa di un infortunio. La sua convocazione contro la Roma potrebbe offrire una soluzione in più a centrocampo, settore che vede già l’assenza di Loftus Cheek e Musah. In questo contesto di emergenza – scrive Milanlive.it Kevin Zeroli, capitano del Milan Futuro, diventa una scelta obbligata per Fonseca, offrendo un’alternativa valida in mediana.

Paulo Fonseca

Strategie e formazioni previste

Per la sfida contro la Roma, si prevede che Fonseca possa nuovamente fare affidamento sulla coppia Fofana-Terracciano a centrocampo, con il solido Reijnders avanzato sulla trequarti. Sulle fasce, Chukwueze dovrebbe occupare la destra, mentre la sinistra vedrà l’impiego di uno tra Jimenez e Pulisic. Al cammino dell’attacco, Morata è pronto a tornare dopo aver superato un attacco di tonsillite. Oltre a Zeroli, potrebbe essere convocato ancora dal Milan Futuro l’attaccante Francesco Camarda, con il recupero di Jovic da un recente intervento chirurgico che potrebbe aprire le porte a una sua cessione già nella prossima sessione di mercato. Questo scenario offrirebbe a Camarda la possibilità di entrare stabilmente nell’organico della prima squadra, dimostrando così la crescente importanza del settore giovanile del Milan nel contribuire alla competitività della squadra.

