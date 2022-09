Ecco le parole del centrocampista del Milan, Saelemaekers che parla così in vista della sfida di Champions League.

Sono queste le parole dell’esterno offensivo del Milan, il belga Saelemaekers parla così in conferenza stampa, parla del dualismo con Messias: “Importante avere un giocatore che gioca al tuo posto. Mi stimola molto per provare a fare tutto quello che posso per provare ad essere titolare, ma alla fine decide il mister. Nei grandi club ci sono giocatori forti, è giusto che ci sia concorrenza.“

Aggiunge: “Noi siamo sempre sereni, poi può succedere di perdere anche alle grandi squadre… Penso che se giochiamo al nostro livello siamo una squadra forte e possiamo vincere le prossime partite. Non guardiamo mai indietro.“

Alexis Saelemaekers

Conclude sul compagno De Ketelaere: “Charles lo vedo molto bene in squadra. E’ arrivato tranquillo e sereno, sicuro delle sue capacità. Io l’ho aiutato sulle cose extra campo che è una delle cose difficili per un giocatore che viene da fuori. Lui è un grande giocatore, sono sicuro che aiuterà la squadra in questa stagione.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG