Le prestazioni del giocatore attenzionato non sono passate inosservate. Il Milan, in perenne Emergenza in mediana, può già presentare un offerta convincente a gennaio.

Gennaio è più vicino di quanto sembri e le strategie e le mosse di mercato si susseguono con ritmo incessante mentre il futuro di club come il Milan è sempre al centro dell’attenzione. Non stupisce quindi che emergano non solo piani riguardanti la strategia di costruzione della squadra per la prossima stagione ma anche per rinforzarla già ad inizio anno.

In un paesaggio calcistico dove nulla è certo e tutto è in continuo movimento, la figura dell’allenatore diviene centrale, ma altrettanto lo è la capacità di anticipare le mosse sul campo di mercato.

Incertezze e aspettative sul futuro allenatore

Nonostante il contratto in essere con l’attuale allenatore Paulo Fonseca, valido fino al 30 giugno 2027, serpeggiano dubbi sulla sua permanenza a lungo termine alla guida della squadra rossonera. Le prestazioni del Diavolo fino ad ora non hanno pienamente soddisfatto le aspettative, nonostante vittorie importanti come contro Inter e Real Madrid, lasciando aperti molti interrogativi sia sul suo futuro immediato che su quello stagionale.

Alla ricerca di nuovi talenti

Nel frattempo, il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada, precedentemente a capo dell’area scouting del club, si muove attivamente sul panorama internazionale alla ricerca di rinforzi capaci di dare una svolta alla squadra. La ricerca si concentra su talenti che possano integrarsi efficacemente nell’assetto tattico prediletto dal Milan, il 4-2-3-1, e uno dei nomi emersi è quello di Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio e della nazionale francese.

Il profilo di Mattéo Guendouzi

Guendouzi, arricchitosi di esperienze significative in club prestigiosi e con un passato all’Arsenal in Premier League, rappresenta un’opzione intrigante per il centrocampo milanista. Costato alla Lazio 13 milioni di euro (con la possibilità di un incremento di 5 milioni attraverso bonus), il suo valore di mercato è attualmente stimato attorno ai 30 milioni di euro. La sua polivalenza, abbinata alla capacità di adattarsi al modulo, lo rende un obiettivo attraente nella visione futuristica del Milan, anche nel breve termine del mercato di Gennaio.

