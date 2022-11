Dopo la vittoria contro lo Spezia, il Milan si appresta ad affrontare Cremonese e Fiorentina: servono 6 punti prima della sosta

Dopo l’importantissima vittoria contro lo Spezia, il Milan si appresta ad affrontare la Cremonese martedì prima di chiudere contro la Fiorentina domenica 13 novembre a San Siro.

Servono 6 punti prima della sosta per chiudere la prima parte di stagione a quota 35 punti consolidando il 2° posto e cercando di rosicchiare, o comunque non perdere, punti dal Napoli. Pioli non vuole distrazioni: per il riposo ci sarà tempo.

