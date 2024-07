Il Milan potrebbe operare due acquisti in difesa. Oltre Pavlovic, nel mirino anche Todibo su cui c’è forte la Juve. I dettagli della trattative.

Il Milan dopo aver scaldato i motori del proprio motore, pare aver innestato il turbo. I profili sono ben delineati in quel di Via Aldo Rossi, così come operare per rinforzare la rosa di Fonseca. La tattica dell’attesa, della calma, ha senza dubbio pagato e la trattativa Morata è un esempio straordinario. Il Milan, con gli stessi soldi che avrebbe speso per le sole commissioni di Zirkzee, porta a casa il capitano della Nazionale spagnola, campione affermato e di esperienza internazionale a grandi livelli. Basti pensare al palmares dell’ex Juve che vanta ben due Champions League. Anche in difesa la squadra mercato rossonera pare voglia operare con la medesima tattica, attendista e attenta a cogliere le opportunità. Il nome che balza in vetta alle preferenze del Club di Via Aldo Rossi è Pavlovic, del Salisburgo, ma potrebbero esserci delle clamorose sorprese.

Kalulu: l’ago della bilancia

Kalulu potrebbe rappresentare nel mercato del Milan il famigerato ago della bilancia. Pare infatti che Fonseca abbia la convinzione di adoperarlo come terzino, ruolo in cui non occorrerebbe più di conseguenza investire, depennando così il nome di Emerson Royal dalla lista della spesa. Ciò comporterebbe un effetto domino in difesa, dove l’arrivo di Pavlovic sarebbe favorito dai soldi risparmiati per l’acquisto del terzino brasiliano.

Moise Kean-Pierre Kalulu

Jean-Clair Todibo al Milan se…

Le grandi manovre in difesa potrebbero però non essere terminate qui. L’interesse del Newcastle per Thiaw e Tomori, con predilezione verso il tedesco rossonero, potrebbe suggerire al Milan un nuovo e massiccio acquisto in difesa. Il Club di Via Aldo Rossi non vorrebbe privarsi del centrale tedesco ma, dinanzi a un’offerta irrinunciabile, potrebbe vacillare. A questo punto Ibra e Moncada potrebbero sfidare la Juve per Jean-Clair Todibo, sui cui Giuntoli lavora da mesi, che il Milan in realtà ha seguito già nel 2019, quando era riserva nel Barcellona. Ad oggi il valore del giocatore è pari a 35 milioni di euro. Secondo alcuni rumors francesi, il Milan avrebbe chiesto informazioni al Nizza per sondare la fattibilità dell’operazione.

