Il Milan sfiderà lo Slavia Praga agli Ottavi di Finale di Europa League: il commento di Stefano Pioli sul sorteggio di ieri

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Atalanta, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha commentato anche il sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League che vedrà la sua squadra sfidarsi con lo Slavia Praga.

SORTEGGIO CON LO SLAVIA PRAGA – «Non ero neanche preoccupato di affrontare subito il Bayer Leverkusen. Dipende da noi, ma in Europa non ci sono avversarie facili. Lo Slavia Praga ha valori, si sta giocando lo Scudetto e si è classificata prima nel girone con la Roma. Il destino in Europa League dipende da noi».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN ATALANTA.

