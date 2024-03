Stefano Pioli potrebbe sorprendere tutti in vista di Milan Slavia Praga in Europa League. L’allenatore pensa all’esclusione di un big

Il Milan si prepara alla doppia sfida in Europa League 2023-24 contro lo Slavia Praga. In vista del match di domani sera a San Siro valido per gli ottavi di finale della competizione Pioli starebbe pensando ad una possibile mossa a sorpresa:

come riportato da Sky Sport, Thiaw non dovrebbe partire titolare e per affiancare Gabbia è aperto il ballottaggio tra Kjaer e Tomori, tornato per la prima volta in campo contro la Lazio dopo l’infortunio.

