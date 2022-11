A San Siro, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A San Siro, Milan e Spezia si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Milan Spezia 0-0 MOVIOLA

1′ Inizia il match

1′ Occasione Milan – subito pericoloso il Milan con un azione iniziata da Messias che gira per Diaz che a sua volta allarga per Theo che duetta con Leao, cross per Origi che prova la girata, pallone fuori

5′ Tiro Diaz – recupero alto del Milan con Bennacer che offre al 10 rossonero che si gira e calcia in porta da fuori area, conclusione alta

Milan Spezia 0-0: tabellino e marcatori

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. All.: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Drągowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Amian; Maldini, Nzola. A disp.: Zoet, Zovko; Ferrer, Hristov; Beck, Ellertsson, Nguiamba, Reca, Sala, Sher; Sanca, Strelec, Verde. All.: Gotti.

ARBITRO: Fabbri

MARCATORI:

AMMONITI:

