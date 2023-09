La reazione dello stadio all’uscita dal campo di Sandro Tonali in Milan-Newcastle. Tutti i dettagli in merito

Momenti di grande emozione in Milan-Newcastle di Champions League. Al momento della sostituzione di Sandro Tonali, tutto San Siro ha applaudito e ha dedicato tanti cori all’ex centrocampista rossonero.

Tonali ha ricambiato applaudendo il gesto dei suoi ex tifosi, visibilmente emozionato. Una bella pagina per un ex che è stato celebrato e ricordato in maniera positiva.

