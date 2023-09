Le condizioni di Mike Maignan, portiere del Milan, dopo l’infortunio in Champions League con il Newcastle. I dettagli

Brutte notizie per il Milan durante la sfida in Champions League contro il Newcastle. All’81’ Mike Maignan è stato infatti costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare al flessore.

Al suo posto è entrato Marco Sportiello per difendere la porta negli ultimi minuti della sfida di Champions League. Nelle prossime ore il francese si sottoporrà agli esami per valutare le sue condizioni.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG