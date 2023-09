Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro la Real Sociedad. I dettagli

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Real Sociedad.

LE PAROLE – «Le parole di Pep fanno piacere, sappiamo come è andata la finale di Istanbul, che è stata un onore giocare. Un episodio avrebbe potuto cambiare la storia di quel match, ma ci siamo tenuti dentro l’abbraccio finale coi tifosi: sembrava che avessimo vinto. È stato un grande percorso, quest’anno ricomincia contro una squadra forte, in un campo caldo. Volevo evitare Sociedad e Newcastle dalla quarta fascia, ma ce la giocheremo come l’anno scorso, sapendo che sarà difficile ripetere quanto fatto, ma che vogliamo riprovarci».

