Cambia tutto. Con Casper Stylsvig in uscita verso il Chelsea cambiano i compiti per Maikel Oettle e Tania Moreno al Milan, ecco come:

secondo Luca Bianchin l’attuale Chief Commercial Officer e Chief Marketing Officier stanno assumendo gran parte delle competenze del Chief Revenue Officier danese.

