Niccolò Ceccarini, noto giornalista di mercato, ha fatto il punto sull’interesse del Milan per Asensio. Ultime anche su Vranckx e Brahim Diaz

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato delle idee del Milan:

«Il Milan, che è sempre alla ricerca di un centravanti per il futuro, sta sondando il mercato a caccia di occasioni anche in altri ruoli. La questione Brahim Diaz non sarà semplice da risolvere e in attesa di novità, ecco che è spuntato di nuovo all’orizzonte un vecchio obiettivo. Il club rossonero infatti sta pensando ancora a Marco Asensio, che a giugno si svincolerà dal Real Madrid. Un’opportunità importante, anche se molto dipenderà dalle richieste economiche dell’esterno spagnolo. E dalla concorrenza, visto che anche l’Arsenal è fortemente interessato. Intanto il Milan sta parlando anche con il Wolfsburg per Vranckx. In questa stagione non ha avuto molto spazio con Pioli ma la dirigenza rossonera è intenzionata a tenerlo. E per questo proverà a ottenere d’ala società tedesca il rinnovo del prestito».

