Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato della possibilità di rivedere Icardi, accostato al calciomercato Milan, in Italia

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Mauro Icardi, obiettivo del calciomercato Milan:

«Gli anni di inattività al PSG lo hanno innervosito, si è rimesso in gioco in un campionato che sta crescendo. Se torna con la testa giusta è assolutamente un giocatore integro che può far bene. Se qualcuno lo prende fa un affare».

The post Milan su Icardi, Orlando: «Sarebbe un affare, ecco perchè» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG