Milan: Tomori si opera al ginocchio, i tempi di recupero

Al 24′ di Milan-Genoa di Coppa Italia si è infortunato il difensore rossonero Fikayo Tomori, che era appena rientrato dallo stop per Covid-19. La diagnosi ha chiarito che si tratta di una lesione al menisco del ginocchio; il difensore verrà operato stesso in giornata e starà fuori un mese. Si tratta di una brutta tegola che costringerà il difensore a non disputare diverse partite, alcune anche contro big; Tomori probabilmente salterà anche il derby di campionato.

Ecco tutti i match che probabilmente l’inglese non potrà giocare: Spezia (17 gennaio), Juventus (23 gennaio) e Inter (6 febbraio) e i quarti di Coppa Italia contro Lazio o Udinese (9 febbraio). Il difensore potrebbe tornare in campo tra 13 e 20 febbraio. Kalulu e Gabbia dovranno fare gli straordinari.