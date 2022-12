Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato della stagione e del futuro a La Gazzetta dello Sport

«Siamo fiduciosi per lo Scudetto: primo perché ancora non si sono giocate la metà delle partite e secondo perché siamo davvero forti. Abbiamo più esperienza dell’anno scorso, ora dobbiamo provarle a vincere tutte. Restando uniti possiamo riuscirci. In questo modo abbiamo vinto lo Scudetto lo scorso anno».

PIOLI – «Lui è il nostro trascinatore e tenta di tirare fuori il meglio da noi e ci dà equilibrio. Dà sempre tanti consigli, anche se non posso dire quali».

FUTURO – «Voglio restare qui il più a lungo possibile, potrei dire anche tutta la vita ma per fare promesse così è troppo presto. Impossibile fare previsioni a lungo termine».

CENTROCAMPO ITALIA – «Non direi mai di essere il migliore anche perché il nostro centrocampo è molto forte. Barella e Jorginho sono più avanti di me, ma io voglio migliorarmi ancora».

L’articolo Milan, Tonali: «Per lo Scudetto ci crediamo. Futuro? Potrei dire anche di voler restare a vita» proviene da Calcio News 24.

