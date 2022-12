L’Atletico Madrid e la pazza richiesta per Joao Felix: per strappare il portoghese ai Colchoneros ci vorranno almeno 100 milioni

Come riferito da As, l’Atletico Madrid sta pensando alla cessione di Joao Felix a gennaio ma non ha intenzione di fare alcuno sconto.

I Colchoneros vogliono monetizzare e non poco dalla possibile cessione del talento portoghese e, per questo, non accetteranno offerte al di sotto dei 100 milioni di euro. Diversi i club interessati, specialmente in Premier.

L’articolo Atletico Madrid, pazza richiesta per Joao Felix: ci vogliono almeno 100 milioni proviene da Calcio News 24.

