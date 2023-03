Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sulla sua esperienza con la maglia rossonera. I dettagli

Sandro Tonali ha parlato a DAZN della sua esperienza con il Milan.

PAROLE – «I primi giorni sono stati un delirio, così come tutto l’anno è stato difficile perché sentivo il peso di indossare questa maglia. Ho avuto paura, era tutto diverso, sono cambiato pure io con difficoltà e con alcuni ostacoli, ma con l’aiuto di Pioli ho superato tutto. Ho parlato tanto con il mister, mi ha aiutato tanto. E adesso sta facendo lo stesso con altri giocatori che stanno vivendo quello che ho passato io. Leao è un ragazzo particolare, è un buono sia dentro che fuori dal campo. Quando si accende, andiamo in porta in un secondo e solo due uomini posso fermarlo. Ha un grande talento, è il più forte e deve mettere questa qualità in campo sempre».

CONTINUA SU MILANNEWS24

L’articolo Milan, Tonali: «Questa maglia è un peso, su Leao…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG