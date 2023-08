Milan Torino, Marelli commenta i rigori: «D’accordo solo su uno dei due». Le sue dichiarazioni negli studi di DAZN

Luca Marelli ha commentato negli studi di DAZN gli episodi da moviola della sfida tra Milan e Torino. Le sue parole.

MARELLI – «Sono d’accordo sul primo: il tocco di mano si punisce o se c’è aumento di volume o con un movimento innaturale. Questo episodio rientra nella seconda casistica. Il secondo invece non mi convince: bisogna prestare attenzione al movimento di Schuurs, che non allunga il piede per entrare in contatto con Leao ma prosegue la sua corsa e poi colpisce il giocatore del Milan senza guardarlo, appoggia solo il piede. Questo è un semplice contatto di gioco»

