(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan Torino.

ANALISI – «Non sono sorpreso, perché li vedo allenarsi dal 19 luglio. Ho visto dei passi in avanti significativi rispetto a Bologna, per come li vedo lavorare e per come sono intelligenti i nuovi sapevo che non sarebbe servito tantissimo tempo. Sta nascendo un grande gruppo, che lavora insieme, che corre insieme»

ATTACCANTE SUL MERCATO – «Sapete come la penso. Al momento siamo a posto così, il club vedrà se servirà qualcosa»

PAROLE JURIC SUL MILAN – «Siamo diversi dall’anno scorso, siamo gli stessi per volontà, motivazione e voglia di lavorare bene insieme. È troppo presto per dare dei pareri così decisi. la squadra mi è piaciuta oggi, ci siamo mossi tantissimo, forse anche troppo… Non abbiamo mai perso equilibri e distanze»

SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA – «Vincere è sempre positivo, ma la cosa più importante di stasera e aver visto passi in avanti rispetto a Bologna, in cui non siamo stati così compatti e solidi come oggi»

VICE KRUNIC – «Se non c’è lui giocherà un altro con altre caratteristiche. Non voglio doppi ruoli con le stesse caratteristiche, l’importante è avere principi di gioco»

