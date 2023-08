Conferenza stampa Juric post Milan Torino: le sue dichiarazioni dopo il match di San Siro, valido per la seconda giornata di Serie A

(inviato a San Siro) – Ivan Juric in conferenza stampa dopo Milan Torino.

DIFFERENZA TRA TORINO E MILAN – «Non c’è stata partita, differenza abissale tra le due squadre. È la prima volta che il mio Torino fa una partita del genere: divario di gambe, di velocità, di forza enorme»

GARE CONTRO IL MILAN – «Abbiamo sempre fatto belle partite contro il Milan, ma oggi mi è saltato all’occhio il fatto che il Milan abbia messo in squadra giocatori di gamba, europei, forti. Djidji ci poteva servire oggi, ma mi aspettavo tutta un’altra cosa…»

PREOCCUPAZIONI – «Squadre come la nostra devono andare sempre al massimo. In questo momento ci sono ragazzi che rendono molto di meno e quando i giocatori normali rendono di meno si hanno serate come stasera. Basta abbassare un po’ il livello e rischi di brutto. Abbiamo ragazzi che in questo momento per varie ragioni non sono al massimo della forma»

GIUDIZIO SUL TORINO – «La squadra è come l’anno scorso, senza Miranchuk, un quinto e Djidji. Siamo gli stessi, ma meno forti dell’anno scorso. Non siamo migliorati, le debolezze sono rimaste le stesse»

IDEA SUL MILAN – «Ho visto ciò che hanno fatto in amichevole: hanno perso 2 giocatori e ne hanno messi 6 europei, molto forti, molta gamba, tecnica buona, che giocano a ritmi elevati. In questo momento li vedo nettamente più forti dell’anno scorso. Theo e Leao sono maturati, è questa la sensazione»

PARTITA – «La partita è stata molto uomo a uomo. Non c’è stata partita. Divario grande»

RIGORI PER IL MILAN – «Non voglio parlare di arbitri quando perdi una partita del genere»

