Domani sera, alle 20:45, si accenderanno le luci di San Siro per la prima gara stagionale dei rossoneri. Ecco come San Siro e Casa Milan prepareranno l’evento.

E’ tempo di campionato, la Serie A riapre i battenti e il Milan sarà in scena domani sera a San Siro contro il Torino. L’ottimo precampionato giocato dagli uomini di Fonseca suggerisce ottime sensazioni che, come sempre, aspettano il verdetto della prima partita ufficiale. In un San Siro vestito del miglior abito, il Milan tenta l’abbrivio vincente e, possibilmente, anche convincente. Di seguito le info per vivere un’esperienza unica in occasione di Milan-Torino: gli appuntamenti e gli orari, sia di San Siro che di Casa Milan, per godere al massimo del debutto rossonero in campionato.

San Siro e Casa Milan: un pieno di entusiasmo

Domani alle 20.45 il debutto nella Serie A 2024/25 del Milan nella sfida casalinga contro il Torino. A San Siro, ad accogliere i rossoneri guidata da Paulo Fonseca, ci saranno 70mila spettatori.

Anche per il debutto stagionale, Casa Milan rimane un punto di riferimento per tutti i tifosi rossoneri, con l’apertura dello Store e del Museo Mondo Milan già a partire dalle 10 del mattino di sabato 17 agosto. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30, inoltre, i tifosi milanisti potranno recarsi allo Store di Casa Milan per un Meet & Greet con la mascotte Milanello, mentre alcune truccatrici saranno disponibili per il face painting in vista della prima di campionato.

Milan

La probabile formazione di Fonseca

Secondo la Gazzetta dello Sport la prima formazione schierata dal lusitano prevede alcune sorprese. l portiere Mike Maignan sarà a difesa della porta, con una difesa composta da Davide Calabria e Theo Hernandez sui lati e Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori al centro. Il duo di centrocampo sarà formato da Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek: l’inglese con Pioli non ha mai giocato in quella posizione. Alvaro Morata guiderà l’attacco e si posizionerà davanti ad una trequarti molto offensiva formata da Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Rafael Leao.

