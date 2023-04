Il Milan sta preparando la trasferta di Bologna e Pioli starebbe pensando a un grosso turnover in vista del ritorno contro il Napoli

I rossoneri potrebbero cambiare tanto e l’unica conferma potrebbe essere quella di Maignan. In campo Origi, Rebic e De Ketelaere per dare respiro ai big in attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Milan, turnover per Bologna proviene da Calcio News 24.

