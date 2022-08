Grande esordio per Davide Calabria che alla prima ufficiale da titolare della fascia di capitano del Milan: a segno il 14esimo assist

Grande esordio per Davide Calabria che alla prima ufficiale da titolare della fascia di capitano del Milan, non solo centra la 150° presenza in A con la maglia rossonera, ma fornisce anche l’assist per il gol del momentaneo 2-1 di Ante Rebic.

Si è trattato del 14° assist in carriera con la maglia del Milan in tutte le competizioni per il terzino di Stefano Pioli.

