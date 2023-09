Vincenzo Vergine è ufficialmente il nuovo responsabile del settore giovanile del Milan. Ecco il comunicato del club rossonero

COMUNICATO – Vergine, che ha già ricoperto lo stesso ruolo per 13 anni alla Fiorentina, dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2019, e successivamente negli ultimi due anni alla Roma, arriva al Puma House of Football – Centro Sportivo Vismara di via dei Missaglia – per rafforzare il processo di valorizzazione dei talenti del vivaio rossonero, portandolo a essere leader in Italia e in Europa non solo dal punto di vista dei risultati sportivi. Persone e talenti che in rossonero continueranno a essere al centro del progetto, come nella sua esperienza pregressa che ha visto molti giovani calciatori esordire in vari campionati professionistici europei. Il nuovo Responsabile sarà operativo sia al Puma House of Football che al Centro Sportivo di Milanello dove si allena la Primavera per un percorso unico che abbraccia tutta l’Academy del Club. Convinto dal progetto sui giovani del Milan, Vergine lascia Roma dove, nel periodo sotto la sua direzione, con le diverse squadre del Settore Giovanile giallorosso ha vinto 6 trofei. A Vincenzo Vergine l’augurio di buon lavoro.

