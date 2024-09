Abraham e Theo migliori in campo dei rossoneri in una facile goleada contro i lagunari

Tijjani Reijnders, Rafa Leao, Theo Hernandez

Maignan 6

Normale amministrazione. Salvato dal VAR sulla rete del Venezia poi annullata

Emerson Royal 5,5

Sempre in difficoltà soprattutto in fase difensiva. Molto meglio quando spinge

Gabbia 6,5

Sicuro dietro e pericoloso su corner. Solo il tocco quasi impercettibile di Fofana gli toglie la gioia del gol

Pavlovic 6,5

Non sbaglia nulla e conferma la sua fama di difensore senza fronzoli

Theo Hernandez 7

Gol annullato in avvio che spiana la vittoria al Milan e una verve ritrovata

Fofana 6,5

Mezzo punto in più per il tocco finale sul 2-0. Non brilla ma non demerita.

Reijnders 6,5

Lucido e sempre pronto alla scelta giusta, una sicurezza

Loftus-Cheek 6

La mezzala devastante della seconda parte della scorsa stagione è un ricordo. Si accende a lampi

Pulisic 6,5

Scodella il cross del 2-0 e segna il rigore del 3-0 ed è sempre cercato dai compagni. Palla in banca con Chris Pulisic

Leao 6,5

Assist a Theo in avvio ed in partita per tutto il primo tempo. Pensa sia abbastanza e sparisce nel secondo. Voto di incoraggiamento

Abraham 7

Tanto lavoro sporco e spallate in area di rigore. Se ne guadagna uno e ne trasforma un altro. Migliore in campo

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG