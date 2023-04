Rafael Leao è stato avvistato nella giornata di oggi a Casa Milan. Ecco il motivo della presenza del portoghese

Rafael Leao è stato avvistato nella giornata di oggi a Casa Milan. Come riporta Sky Sport, l’attaccante ha fatto visita alla sede rossonera in compagnia del padre Antonio.

Il motivo però non ha a che fare con la trattativa per il rinnovo di contratto. Per l’esterno solo una toccata e fuga allo Store, dove ha comprato una decina di magliette senza incontrare la dirigenza.

