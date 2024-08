Alessandro Vocalelli, parlando del mercato del Milan, ha parlato dell’ipotetico arrivo in rossonero di Viktor Osimhen.

Il Milan ha portato all’ombra della Madonnina il neo Campione d’Europa spagnolo Alvaro Morata, pagando la clausola rescissoria di 13 milioni all’Atletico Madrid. Il mercato rossonero per rafforzare il reparto offensivo però non è ancora concluso, non è un caso infatti che nelle ultime ore si siano intensificati i rapporti tra Milan e Roma per Abraham. Alessandro Vocalelli, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di una possibilità di mercato che i rossoneri dovrebbero cogliere al volo per uniformarsi ai valori delle altre grandi italiane.

L’opportunità da cogliere al volo

“Nel Fantamercato il Milan avrebbe un’opportunità probabilmente irripetibile. Perché chi ha i grandi attaccanti se li tiene e spostarli è comunque un’impresa. In questo scenario c’è uno dei più forti attaccanti del mondo – Osimhen – che a pochi giorni dalla fine delle trattative è ancora alla ricerca di una sistemazione ideale e gradita. Ecco se nel Fantamercato, il Milan decidesse improvvisamente di andare a prendere Osimhen farebbe davvero uno squadrone e si garantirebbe il futuro per i prossimi sette-otto anni. Perché stiamo parlando di un atleta di 25 anni che ha dimostrato tutta la sua forza, ha già un curriculum formidabile alle spalle, ma ha soprattutto una carriera davanti. Al Milan, dicevamo, manca un centravanti di valore mondiale. Che poi è fondamentale nella costruzione di un progetto di altissimo profilo”.

Tammy Abraham

Osimhen: il colpo possibile

“Direte: d’accordo, tutto facile quasi banale, peccato che Osimhen costi almeno 80-90 milioni (se bastano) e ne guadagna 10 netti all’anno. Obiezione parzialmente accolta. Perché le due rivali storiche del Milan hanno un centravanti di queste quotazioni e con questi contratti. L’Inter ha Lautaro che oggi sul mercato non costerebbe sicuramente meno di Osimhen e ha rinnovato per una cifra simile. La Juve ha Vlahovic, che è costato 75 milioni un po’ di tempo fa – prima ancora di… vincere uno scudetto, come Osimhen – e guadagna forse addirittura di più. Insomma, il Milan si allineerebbe – come valore del cartellino e di ingaggio – a Inter e Juve. Le classiche avversarie”.

