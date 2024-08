Sauro Fattori ritiene che il possibile arrivo di Rabiot al Milan sia l’anticamera all’approdo in rossonero di Allegri per il dopo Fonseca.

Ultime ore di mercato frenetiche e ricche di concitazione per quelli che saranno gli ultimi colpi estivi. Il Milan è attivo, in realtà su più fronti. Il primo, quello più importante, è senza dubbio il doppio asse con la Roma. Si cerca infatti l’intesa per completare lo scambio, più conguaglio economico a favore dei giallorossi, Saelemaekers-Abraham. Fari puntati anche sul rafforzamento del centrocampo, anche qui c’è un intreccio con la Roma. Il Milan sfida infatti i giallorossi nella corsa a Manu Koné. Potrebbe aprirsi però, a poche ore dal gong finale del mercato, la clamorosa pista Rabiot. A tal proposito Sauro Fattori ha ventilato un’ipotesi decisamente molto suggestiva.

Rabiot al Milan significa Allegri in panchina

Sauro Fattor, ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, ha ipotizzato che “se il Milan dovesse prendere Rabiot, io posso anche interpretarlo come la preparazione del terreno per Max Allegri. Il francese è l’uomo di fiducia di Max, la voce che lo vuole come possibile sostituto di Fonseca, mi fa riflettere. Fonseca non è mai stato ascoltato, è una persona meno in evidenza, ma secondo me è anche un bravo allenatore e andrebbe lasciato lavorare in tranquillità“.

Adrien Rabiot

Scambio Saelemaekers-Abraham: ottima soluzione

In merito allo scambio che sta prendendo corpo tra Milan e Roma delle ultime ore, Sauro Fattori ritiene che sia “buono per entrambi, si migliorano due situazioni deboli. La Roma ha bisogno di un esterno diverso, Saelemaekers è bravo a livello tattico, mentre Fonseca cerca il definitivo vice Morata“.

