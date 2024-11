Molti analisti del calcio si interrogano sui fattori che portano i rossoneri a subire un numero troppo elevato di reti.

Lele Adani a Viva El Futbol su Twitch si è focalizzato su un aspetto tattico del Milan di Paulo Fonseca che a suo dire non funziona. “Mentre vedevo la partita del Milan pensavo, a costo di attaccare ti puoi scoprire. Hanno lasciato delle voragini incredibili”.

C’è bisogno di infondere nei giocatori del Milan quel concetto legato al voler difendere, abbinato alla scelta su come interpretare la fase di non possesso”.

Il correttivo

“A mio avviso il Milan, tramite il proprio allenatore, dovrebbe trovare un accordo sul tipo di riconquista consequenziale alla fase di non possesso. Perché dal punto di vista offensivo, si sono viste diverse cose positive. La conseguenza della palla persa, però, deve vedere un accordo più chiaro rispetto a quello che si vede in campo”.

Il paragone

“La Juventus, ad esempio, quella cosa l’ha raggiunta bene. Quando l’attacco non va a buon fine, però, sa fare questa cosa qua, ovvero quella di ritornare indietro tutti insieme”.

Paulo Fonseca

Due ipotesi

“Le alternative sono due: o provare a riconquistare subito la palla, oppure scappare indietro, l’importante è che questo venga fatto da tutti. Non esiste metà strada, perché altrimenti gli altri vanno in porta, come è successo da inizio anno nelle partite contro Parma, Torino e così via. Dopo tre mesi e mezzo non può essere più ammissibile“.

