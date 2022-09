Sono queste le parole di Aster Vranckx presentato in conferenza stampa del Milan come nuovo mediano della squadra.

Ecco le parole di Aster Vranckx il nuovo centrocampista del Milan che si è presentato in conferenza stampa, così di seguito: “Il Milan ha sempre rappresentato un grande club, ci ho sempre voluto giocare. Ora che ci sono voglio fare di tutto per avere un ruolo importante qui. Innanzitutto io sono un centrocampista, se devo scegliere preferisco una posizione più offensiva ma anche per la parte difensiva mi sento assolutamente pronto.“

sede Milan

Conclude parlando della partita contro la Sampdoria e di Pioli: “Sono stati momenti molto difficili ieri sera, ho corso e dato il mio meglio per cercare di aiutare la squadra a non prendere gol. Per me è stata una grande emozione. La conversazioni di ieri riguardava questioni tattiche che devono rimanere tra me e lui, in generale mi sta dando tanti consigli per farmi inserire al meglio nell’impianto di gioco. Penso di essere venuto qua con la determinazione e la voglia di dimostrare quello che so fare. Mi sento pronto.”

