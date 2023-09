Il Milan Women è in campo in questo momento contro la Roma Femminile: quattro delle nuove arrivate in rossonero hanno esordito

Il Milan Women di Maurizio Ganz sta giocando in questo momento contro la Roma Femminile per un match valevole per la prima giornata di campionato.

Quattro delle nuove arrivate in rossonero hanno trovato il loro esordio: si tratta di Cernoia, Laurent, Swaby e Staskova.

The post Milan Women, debutto per 4 rossonere contro la Roma: ecco quali appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG