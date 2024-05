L’agente di Zaniolo ha parlato del futuro dell’ex fantasista della Roma, spesso accostato al Milan. Il suo futuro non è ancora deciso, i rossoneri potrebbero farci un pensierino.

Il prossimo mercato, così come dichiarato da Furlani in prima persona, sarà mirato e sarà incentrato sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Partendo da questo presupposto è lecito aspettarsi colpi importanti, in tutte le zone del campo dove quest’anno il Milan ha palesato maggiori difficoltà. In attacco occorrerà un centravanti di peso, di spessore. Non è da escludere che magari il Milan decida di dare maggiore qualità alla zona di trequarti, magari puntando un vecchio pallino: Nicolò Zaniolo. Claudio Vigorelli, agente dell’ex Roma, ha dato indicazioni molto criptiche in merito al futuro del giocatore.

Nicolò Zaniolo

Futuro incerto

Il giovane talento ex Roma, attualmente all’Aston Villa, potrebbe ambire al ritorno in Italia già dalla prossima estate. Zaniolo, di proprietà del Galatasaray, non ha offerto prestazioni in Premier e il suo futuro appare più incerto che mai. Claudio Vigorelli ha affermato, a Tuttomercatoweb.com, che “oggi si pensa soltanto a finire bene la stagione. Quella della Premier è stata una bellissima esperienza e non è detto che non possa continuare“.

Milan, ipotesi concreta

Il Milan a dire il vero lo avrebbe voluto, o meglio dire lo avrebbe Paolo Maldini. In quel gennaio non se ne fece nulla e il giocatore lasciò l’Italia approdando in Turchia al Galatasaray. Ad oggi non si registrano nuovi interessi rossoneri per lui ma non è da escludere che le cose possano cambiare dopo l’Europeo. Il suo procuratore infatti ha affermato: “Concentriamoci sul finale di stagione e sull’Europeo che è alle porte, poi vedremo”.

