Leonardo Spinazzola potrebbe essere la soluzione di lusso e al contempo low cost per sostituire Theo, qualora lasci il Milan nel prossimo mercato.

Il Milan si prepara a un mercato scoppiettante. Il Club di Via Aldo Rossi ha la ferma volontà e intenzione di allestire una rosa altamente competitiva, forte abbastanza da poter strappare lo scudetto dalla maglia dei cugini nerazzurri e conquistare a sua volta la seconda stella. Le maggiori difficoltà però riguarderanno la conferma di tutti i big dell’attuale rosa, cominciando dai francesi Maignan e Theo. Su quest’ultimo in particolare sta prendendo quota, ora dopo ora, la possibilità che lasci il Milan al termine della stagione, direzione Monaco di Baviera. I rossoneri però, secondo quanto riportato da ‘TuttoMercatoWeb’, si starebbero cautelando prendendo informazioni per un giocatore della Nazionale in scadenza di contratto.

Leonardo Spinazzola

Idea Spinazzola

Leonardo Spinazzola, uno degli eroi dell’Europeo vinto nel 2021, potrebbe interrompere il proprio rapporto professionale con la Roma al termine della stagione. Il suo contratto è infatti in scadenza e la sua permanenza nella città eterna è più in dubbio che mai. Il Milan – così come scritto da ‘TuttoMercatoWeb’ – avrebbe chiesto informazioni per il terzino della Nazionale, ideale per caratteristiche e qualità per sostituire Theo in caso di addio. Dettaglio importante è anche la voce costo dell’operazione: zero.

La concorrenza e la strategia del Club

La concorrenza per Spinazzola, come logico che sia, non manca. Sul giocatore si segnalano infatti gli interessamenti anche della Juventus e del Barcellona che potrebbero valutare il terzino della Roma un affare molto goloso. Il Milan, da canto suo, inizia cautamente a guardarsi intorno in cerca di un eventuale sostituto di Theo. La volontà societaria sarebbe ovviamente confermarlo ma, qualora davvero il Bayern Monaco si spingesse vicino ai 100 milioni, il Club non potrebbe non prendere seriamente in esame l’ipotesi della cessione. Il tutto unito al fatto che il suo contratto ha scadenza nel 2026.

