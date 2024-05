I nerazzurri non vorrebbero fare rivoluzioni sul mercato e ci sono buone probabilità che vi si riesca: nessun big deve essere ceduto per forza.

L’Inter sta pianificando la prossima stagione con l’obiettivo di restare competitiva anche se l’elevato numero di partite renderà il tutto difficile. Occorrerà allungare ulteriormente la rosa nonostante, come è noto, le risorse economiche da investire sono molto molto limitate.

Gli obiettivi

Qualora ci fosse denaro a disposizione gli obiettivi sarebbero il portiere dell’Athletico Paranaense Bento Krepski, il difensore e capitano del Torino Alessandro Buongiorno e l’attaccante del Genoa Albert Gudmundsson. Si tratta di profili molto molto costosi, va da sé che occorrerebbe la cessione di un big per farne entrare uno solo.

Albert Gudmundsson

Mercato alternativo

Premesso che due acquisti sono già stati effettuati, si tratta di Mehdi Taremi, centravanti del Porto e Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, secondo Calciomercato.com l’Inter in caso di mancata cessione di un big è pronta a ritoccare il proprio organico con profili giovani economici e futuribili.

Il profilo

Il primo nome che viene fatto è Alberto Moleiro del Las Palmas: si tratta di un centrocampista offensivo paragonato a Pedri del Barcellona. In realtà ha caratteristiche più offensive e un prezzo molto più basso. Moleiro ha 20 anni e gioca titolare nella serie a spagnola dove quest’anno ha realizzato 2 goal e 3 assist in 24 presenze; è un trequartista che può giocare anche ala su entrambi i lati. Il Barcellona ha provato a prenderlo l’estate scorsa ma lui ha preferito restare in una formazione che gli garantiva alto minutaggio; ha una clausola rescissoria da 60 milioni ma costa molto meno. Il Las Palmas potrebbe accettare anche qualche giovane come contropartita tecnica in caso di salvezza.

