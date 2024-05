Il Milan, per il dopo Giroud, monitora Guirassy. Sul giocatore dello Stoccarda però c’è molta concorrenza, Arsenal e Borussia Dortmund su tutte.

Il Milan è alle prese con la ricerca del nuovo allenatore. Le ultime indiscrezioni pongono Sergio Conceicao in pole position per prendere il posto di Stefano Pioli. A prescindere dal nome del nuovo tecnico, la squadra mercato rossonera è alla ricerca di una prima punta che possa colmare il vuoto che lascerà Giroud, in partenza al termine della stagione per la MLS. Tra i nomi più papabili c’è quello di Serhou Guirassy, in forza allo Stoccarda.

Serhou Guirassy

Idea Guirassy per il Milan

La prima punta in casa Milan rappresenterà la priorità del prossimo mercato. Sul taccuino di Moncada e Ibrahimovic non mancano i nomi, i profili, tutti accumunati da un unico denominatore comune: il forte investimento economico per acquistarli. Serhou Guirassy rappresenta invece la soluzione low cost, a cifre contenute, ma dall’alto rendimento. Un compromesso che non lascia indifferente la squadra mercato rossonera. Il giocatore ha infatti una clausola rescissoria di circa 17 milioni di euro, a fronte di un rendimento stagionale da autentico numero uno. Il classe ’96 è stato infatti autore di 27 reti in 28 presenze in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda.

La concorrenza

Il portale spagnolo Fichajes.net riporta che sul giocatore dello Stoccarda non ci sarebbe solo il Milan. Sulle sue tracce infatti si registra l’interesse forte, concreto, dell’Arsenal. Il club inglese infatti spingerebbe con decisione per acquisirne le prestazioni, soprattutto in virtù del possibile addio di Gabriel Jesus. Non solo l’Arsenal però, secondo Sky Sport DE anche il Borussia Dortmund potrebbe fiondarsi su Guirassy, soprattutto se Moukoko ed Haller dovessero partire. Il Milan quindi è avvisato, la concorrenza inizia ad essere fitta.

