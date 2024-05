Sergio Conceicao è sempre più vicino a essere il nuovo allenatore del Milan. Arrivano conferme importanti sul suo futuro.

Il Milan sembra abbia definitivamente rotto gli indugi e puntato con decisione sul nuovo tecnico. Il nome di Sergio Conceicao sembra essere davvero quello giusto per prendere il posto di Pioli al termine della stagione. Dopo i tanti nomi fatti, la strada sembra portare al portoghese che, così abbiamo riportato nei giorni scorsi, avrebbe avuto a breve un summit con il nuovo presidente del Porto Villas-Boas per definire il tutto. Nelle ultime ore, direttamente dal Portogallo, giungono conferme molto importanti sul buon esito della trattativa.

Sergio Conceicao

L’indizio di mercato…

Arrivano sempre maggiori conferme dell’imminente arrivo di Conceicao al Milan. Oggi era infatti prevista la cerimonia di insediamento di Andrè Villas Boas come nuovo presidente del Porto. L’ex allenatore del Chelsea ha infatti vinto, di ben 42 punti, le elezioni presidenziali battendo il presidente in carica Pinto da Costa. Momento storico per il club portoghese, momento a cui però Conceicao non ha preso parte. A riferirlo è il portale portoghese A Bola. Quest’ultimo specifica che la motivazione ufficiale dell’assenza è che giocatori e allenatore stavano svolgendo l’allenamento allo stesso orario. Aggiunge però che nei prossimi giorni è fissato in agenda un incontro tra l’allenatore e il nuovo presidente del Porto, il cui argomento sarà senz’altro il futuro di Conceicao.

O jornal Gazzetta dello Sport fez esta segunda-feira capa com Sérgio Conceição e diz que o treinador português está na frente para ser o próximo treinador do Milan.

O que achas desta mudança de ares #fcporto #sérgioconceição pic.twitter.com/NtYY6Q5SOA — A BOLA (@abolapt) May 6, 2024

Il nodo contratto

Il portale portoghese A Bola ha svelato inoltre un dettaglio davvero rilevante in merito alla rinnovo contrattuale sottoscritto da Conceicao con il Porto. L’accordo era stato infatti trovato tra l’allenatore e il presidente uscente Jorge Pinto da Costa, con scadenza giugno 2028, specificando però che ora può essere invalidato da Villas-Boas senza che il club sia costretto a pagare una penale. Dettaglio questo che avvicina ulteriormente il portoghese al Milan, dove – così come riportato dalla rosea – andrebbe e percepire 4 milioni netti a stagione.

L’articolo Panchina Milan, Conceicao sempre più vicino: l’indizio che sa di prova proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG