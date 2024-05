L’esterno destro colombiano ha vissuto una brutta stagione a causa del brutto infortunio accusato e sembra destinato a salutare i nerazzurri.

L’Inter deve ancora terminare questa stagione anche se il club è già proiettato alle feste per lo Scudetto e alla programmazione della prossima stagione. Si prospettano mesi densi come non mai di impegni quelli da agosto in poi, una delle incognite è la fascia destra.

La situazione

Andrà chiarito il prima possibile il futuro di Dumfries: senza rinnovo l’olandese finirà sul mercato perché sarebbe troppo alto il rischio di perderlo a zero euro come avvenuto con Skriniar. Al momento c’è distanza tra domanda ed offerta del club per il prolungamento. Resta da capire poi il ruolo di Buchanan che era stato acquistato per giocare sulla destra e invece finora è sempre stato impiegato sulla sinistra; resterebbe la certezza Darmian ma serve comunque qualcuno di più offensivo.

Tajon Trevor Buchanan

Il futuro dell’ex Juventus

L’Inter a luglio scorso a sorpresa decise di tesserare Juan Cuadrado appena svincolatosi dagli acerrimi rivali della Juventus: per lui un contratto annuale con stipendio di 2,5 milioni di euro. L’affare non ha dato i risultati sperati perché il colombiano dopo una delle prime pause per le nazionali ha accusato un’infiammazione al tendine d’Achille che è stata trattata prima senza successo con una terapia conservativa e poi con un’operazione. Risultato: l’esterno ha giocato pochissimo e ora sembra destinato ad un mesto addio. Secondo Calciomercato.com è molto difficile che l’Inter scelga di puntare nuovamente su un 36enne come lui; su Cuadrado ci sono club della MLS e del Messico ma lui vorrebbe restare in Europa.

