L’agente FIFA Claudio Vigorelli esalta il gran campionato disputato dai nerazzurri.

Claudio Vigorelli ha parlato a Tuttomercatoweb.com della vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter e del futuro di due suoi assistiti. “L’Inter ha fatto una cavalcata trionfale, esaltante. È una squadra ben costruita e ha meritato di vincere il campionato. Tenendo conto dei problemi finanziari nello scorso mercato ha fatto grandi cose. E per questo Marotta e Ausilio meritano un grande applauso”.

As Roma 26/12/2018 – campionato di calcio serie A / Roma-Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Nicolo Zaniolo

Sui alcuni dei suoi assistiti

“Riportare Zaniolo in Italia Oggi si pensa soltanto a finire bene la stagione. Quella della Premier è stata una bellissima esperienza e non è detto che non possa continuare. Concentriamoci sul finale di stagione e sull’Europeo che è alle porte, poi vedremo. Kayode? Una bella rivelazione. Ha dimostrato di essere un giocatore che ha una prospettiva di crescita importante e avrà un grande futuro. Quando un 2004 calca il palcoscenico della Serie A è ovvio che i taccuini dei più attenti scout si riempiano…”.

Il nodo Dumfries

Kayode è stato accostato diverse volte all’Inter ma è difficile immaginare che la Fiorentina voglia privarsene ora che sembra in rampa di lancio; in caso contrario il prezzo comunque non potrà essere basso. I nerazzurri in quella cona di campo devono capire le intenzioni di Dumfries: in caso di mancato rinnovo nei prossimi mesi l’olandese verrà messo sul mercato.

L’articolo Vigorelli: “Vanno fatti i complimenti a Marotta e Ausilio, ecco cosa posso dire su Kayode” proviene da Notizie Inter.

