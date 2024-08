Ivan Zazzaroni ha parlato dell’allenatore del Milan finito negli ultimi giorni nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta di Parma.

La sconfitta di Parma ha gettato Fonseca in pasto a tutti coloro che già prima del suo arrivo non credevano potesse essere l’uomo giusto per guidare il Milan. La falsa partenza ha acuito i mugugni, ai quali si sono aggiunti anche quelli di tanti che, fino ad ora, avevano dato fiducia al mister portoghese. La sua posizione, seppur confermata dal Club, resta in bilico soprattutto per via della critica feroce, tra tifosi e addetti ai lavori, che sta montando attorno a lui. Durante il programma “Maracanà” a TMW Radio, Ivan Zazzaroni ha espresso la propria considerazione in merito sia al Milan che al Fonseca, stupendo un po’ tutti.

Fonseca come Rudi Garcia

Il Direttore de Il Corriere dello Sport rimarca che “Fonseca rischia da quando ha firmato. Io un pregiudizio così forte su un allenatore non l’ho mai visto, forse solo rispetto a Rudi Garcia lo scorso anno. Per me il Milan è molto forte e credo che lui abbia fatto qualche errore dal punto di vista difensivo“.

Paulo Fonseca

Il Milan è competitivo

Zazzaroni, nonostante la falsa partenza dei rossoneri, rimarca che “il Milan in questa stagione ha una serie di alternative incredibile. Io metto Milan, Napoli e Atalanta come la Juventus. Poi ti ripeto a me il Napoli è piaciuto tantissimo. Per me Lukaku è un grandissimo centravanti e Neres lo seguo da quando era all’Ajax. In generale un grandissimo calciomercato”. Parole che suonano come fiducia verso il tecnico portoghese, a dispetto dei risultati che, per forza maggiore, dovranno iniziare ad arrivare nelle prossime partite se vuole continuare ancora a sedere sulla panchina del Milan.

