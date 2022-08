Il Milan continua a lavorare a far spenti per portare Ziyech a Milanello, contatti continui con il Chelsea per l’esterno

Il mercato del Milan potrebbe essere appena iniziato e non si fermerebbe soltanto a De Ketelaere. Tra i tanti nomi sondati nelle ultime settimane c’era anche quello di Ziyech.

Sull’esterno del Chelsea i rossoneri starebbero lavorando da giorni per strapparlo ai Blues. Fuori dal progetto Tuchel, l’esterno ex Ajax potrebbe essere un altro tassello importante per lo scacchiere di Pioli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

L’articolo Milan Ziyech, i rossoneri continuano a lavorare sotto traccia con il Chelsea: le ultime proviene da Calcio News 24.

